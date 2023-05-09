Подвиги челябинских солдат правопорядка вспоминают в День Победы

Начальник ГУ МВД региона поздравил ветеранов, сослуживцев и всех южноуральцев с этим священным праздником

В годы Великой Отечественной войны Челябинск и весь наш регион дал фронту пятую часть всех танков, «Катюш» и снарядов. В летопись воинской славы вошли не только фронтовики и труженики тыла, но и правоохранители, которые сражались на передовой, боролись с преступностью и поддерживали порядок в тылу. Об этом в своей поздравительной речи заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

«В летопись воинской славы навечно вписаны подвиги солдат правопорядка, которые самоотверженно сражались на передовой и в партизанских отрядах, обезвреживали диверсантов, боролись с преступностью, обеспечивали безопасность граждан в тылу. Их стойкость, сила духа и нравственно-патриотические качества являются непреходящими ценностями, на которых воспитываются молодые сотрудники органов внутренних дел», — отметил генерал-лейтенант полиции.

Сегодня же, по словам главного полицейского области, злейший враг человечества, нацизм, вновь поднимает свою голову, поэтому общий священный долг сейчас — защита национальных интересов, суверенитета Отчизы и ее права на будущее.

«Неисчислимые жертвы, понесённые во имя общей Победы нашими дедами и прадедами, стали залогом нашей жизни и свободы. Теперь мы, внуки и правнуки победителей, должны приложить все силы в священной борьбе за благополучие и безопасность Родины. В этот праздничный майский день желаю добра, здоровья и самое главное — мира! Успехов вам и удачи! С праздником, с Днем Великой Победы!», — подытожил Михаил Скоков.