Подведены итоги ликвидации ЧС на копейском заводе пластмасс

По горячим следам будут внесены коррективы в регламенты взаимодействия оперативных служб

По итогам ликвидации ЧС на копейском заводе пластмасс в Челябинской области внесут коррективы в регламенты совместных действий оперативных служб. Об этом сообщил первый замминистра общественной безопасности региона Эдуард Орлов.

О проведенных аварийно-спасательных работах на спецсовещании доложили пожарные, спасатели и представители предприятия. Были детально рассмотрены организационные вопросы при ликвидации ЧС. Большое внимание уделено вопросам взаимодействия между оперативными службами, чтобы распространить положительный опыт на территории всей области.

«Пожарные и спасатели проявили свои лучшие качества: слаженность, ответственность и профессионализм при работе в сложнейших условиях и выполнили все поставленные задачи», — прокомментировал первый замминистра общественной безопасности Эдуард Орлов.

Сейчас, по горячим следам вносятся коррективы в регламенты совместных действий.

Напомним, два взрыва произошли на заводе в Копейске в ночь на 23 октября. Погибли 23 человека, пострадали 29. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.