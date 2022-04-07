Нагайбакский район готовится к прощанию с Михаилом Масякиным. Сержант-контрактник погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Первые данные о гибели Масякина появились в конце марта. Как сообщали СМИ Нагайбакского района, печальную новость родственникам сержанта сообщил командир части, в составе которой служил Михаил. Однако районный военный комиссариат на тот момент не подтверждал информацию.
Теперь из 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии пришли официальные документы.
Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким погибшего солдата.