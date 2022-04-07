Подтвердилась информация о гибели на Украине уроженца Нагайбакского района

Сержант Михаил Масякин служил в гвардейской Таманской мотострелковой дивизии

Нагайбакский район готовится к прощанию с Михаилом Масякиным. Сержант-контрактник погиб в ходе специальной военной операции на Украине.



Первые данные о гибели Масякина появились в конце марта. Как сообщали СМИ Нагайбакского района, печальную новость родственникам сержанта сообщил командир части, в составе которой служил Михаил. Однако районный военный комиссариат на тот момент не подтверждал информацию.

Теперь из 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии пришли официальные документы.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким погибшего солдата.