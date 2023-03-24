Подследственный учитель из Копейска отказался комментировать свою позицию по делу об унижении школьника

Данил Плотников подготовит ответ вместе с адвокатом

Учитель истории из копейской школы № 4, отстраненный от работы за издевательства над учеником, отказался конкретизировать свою позицию по делу. Журналист Первого областного информагентства позвонила подследственному педагогу.

«Я пока не готов формулировать и объяснять свою позицию. Можно много и долго говорить о смене парадигмы образовательного процесса, о буллинге, инсинуации. Ответ с защитником подготовим, в противном случае мои слова могут воспринять не так, как нужно», — так ответил на звонок учитель истории.

Напомним, ЧП случилось 21 марта. За непослушание учитель заставил шестиклассника встать на колени и несколько раз извиниться. Одноклассники вели аудиозапись инцидента, которая попала в соцсети. На ней отчетливо слышны шлепки и плач школьника.

В отношении Данилы Плотникова возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как ранее сообщал наш сайт, в поселке Петропавловском учитель математики подняла руку на ученика. Одноклассники мальчика записали инцидент на видео и выложили в социальные сети.