Подследственного вице-мэра Миасса уволили из администрации

Трудовой договор прекратили по дискредитирующим основаниям

В администрации Миасса уволили вице-мэра по имущественному комплексу Арсена Симонова, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки и сейчас находится в СИЗО. Как сообщили в прокуратуре региона, такое решение было принято после проведения проверки надзорным ведомством. Проверка показала, что заместитель главы нарушил антикоррупционное законодательство.

«Указанным должностным лицом вопреки требованиям не приняты меры по предотвращению конфликта интересов и уведомления работодателя об обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения»,— заявили в прокуратуре Челябинской области.

Главе Миасса было внесено представление, после которого администрация прекратила с Симоновым трудовой договор по дискредитирующим основаниям. В конце января теперь уже бывший вице-мэр отправился в следственный изолятор по обвинению в получении взятки в 50 тысяч рублей. За эти деньги, как считает следствие, фигурант дела заключил с коммерческой организацией муниципальный контракт на снос одного из многоквартирных домов в городе.

Также данное подношение являлось гарантией того, что чиновник будет оказывать покровительство по этому контракту вплоть до приемки выполненных работ. Преступление удалось выявить сотрудникам областного управления ФСБ. Защита обвиняемого просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд принял решение заключить Симонова под стражу.