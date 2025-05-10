Подрядчику не оплатят сорванный в Челябинске 9 мая салют

Компанию оштрафуют

Власти Челябинска не оплатят компании «Пирком» сорванный в День Победы праздничный салют. Кроме того, компанию оштрафуют, а контракт с ней расторгнут. Об этом сегодня, 10 мая, сообщил мэр Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

«Мы очень хотели завершить День Победы красочным фейерверком. К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик не справился с задачей и признал этот факт. До последнего мы пытались решить все технические проблемы, но это не удалось»,— написал Алексей Лошкин.

Глава города также добавил, что разделяет разочарование горожан от увиденного, поскольку сам находился на набережной и ждал грандиозного завершения праздника.

Напомним, по контракту праздничный салют должен был длиться 15 минут, но продлился всего 6 минут. Кроме того, ждать праздничного фейерверка горожанам и гостям города пришлось более 40 минут — вместо запланированных 22:00 его запустили в 22:47.