Подрядчики и вандалы: кто виноват в недоделках в челябинском сквере

Районные власти обещают завершить проект к августу

Депутат Заксобрания Челябинской области Дмитрий Ларин заявил о недоделках в сквере за ареной «Трактор» в правоохранительные органы. Несмотря на то что зона отдыха строится, дефекты видны невооруженным глазом. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали в сквере.







Вход в березовую рощу со стороны улицы Татищева коробит не только приверженцев перфекционизма — не просто извилистая, а кривая дорожка. При выходе на открытое пространство бросаются в глаза зеленые холмы с канатами, переговорными трубами, качелями. Отличная идея. Но этот кусочек цивилизации обрамлен голыми участками земли. Прямо посреди вымощенных дорожек зияют «проталины» и даже ямы.





Местами торчат недоделанные металлические опоры, возможно, для скамеек или других малых архитектурных форм. Некоторые места в роще огорожены оборванной сигнальной лентой.





В центре сквера — игровой комплекс с горками. Предположительно, он предназначен для детей от шести лет, а возможно, и старше. Горки расположены высоко от земли, никакого специального покрытия на площадке нет, дети могут травмироваться. О безопасности заставляет задуматься и качество установки конструкции.





Несмотря на многочисленные недоделки, новая зона отдыха пользуется популярностью. Вечером в будни на качели выстраивается очередь.





На сегодня в новом сквере посажено 57 сосен, пересажено порядка 60 молодых берез. Установлены детская площадка и небольшой скейт-парк, конструкции для гамаков, завершается монтаж свайного поля для малых архитектурных форм.

Строительные работы зимой, как и укладывание асфальта в снег, всегда вызывают много вопросов. Местные жители рассказали, что подрядчики произвели основные работы в ноябре — декабре 2020 года.





Пешеходные дорожки были выложены в мороз и снег, тогда же смонтирован и детский игровой комплекс.





Недочеты стали заметны весной. Депутат Заксобрания Челябинской области Дмитрий Ларин написал обращение в Следственный комитет России.

«Сквер в ужаснейшем состоянии! Сроки сорвали, не все работы выполнили, качество выполненных и принятых Калининской администрацией работ не соответствует никаким нормам, что подтверждается состоянием всего, что сделали, хотя прошло менее полугода. Ни одного штрафа подрядчику не выставлено, хотя в договоре все прописано и поводов их выписать более чем достаточно. Администрация ссылается на то, что есть гарантия. Но наличие гарантии, на мой взгляд, не позволяет принимать работы несоответствующего качества», — рассказал Дмитрий Ларин.

Дмитрий Ларин отмечает, что подрядчика не только не привлекли к ответственности за некачественные работы, но и заключили с ним в этом году новый контракт.





По информации ИА «Первое областное», обращение Дмитрия Ларина из Следственного комитета перенаправлено в ГУ МВД по Челябинской области.





Глава администрации Калининского района Сергей Колесник рассказал, что в прошлом году работы в сквере выполняли около 10 подрядчиков, в настоящее время там работает семь компаний. Все они узкоспециализированные.

«Выполнен только первый этап. Работы еще идут и в этом году могут не закончиться. Достаточно тяжело найти универсального подрядчика. Мы разбили проект на лоты. Покрытия, дорожки, малые архитектурные формы (стандартные и нестандартные), скейт-парк — это все выполняют разные подрядные организации. За всем этим более трудоемко следить, но у нас гарантированно есть участники», — комментирует Сергей Колесник.





По словам главы района, комиссионные обследования сквера проведены в апреле. Претензии по недочетам направлены исполнителям контрактов. Так, часть претензий предъявлена одному из подрядчиков. Он завозил свое оборудование, материалы и использовал не строительную дорогу, а новую пешеходную дорожку. В результате разрушил ее.

«В каждой ситуации мы детально разбираемся. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы все недочеты исправили. В одной претензии может быть до сотни замечаний. Гарантия на работы есть. Сейчас идут досудебные разбирательства. В суд пойдем, если наши замечания не исправят в срок», — говорит Сергей Колесник.





В строящемся сквере отмечается много случаев вандализма.

«Раз — и дощечка отломилась у скамейки… Мы же видим, что это не брак, а ее кто-то вырвал. Скейт-парк сдали буквально на прошлой неделе, и он уже изрисован. Кто виноват? От вандализма никуда не уйдешь», — добавляет глава района.





Районные власти уверяют, что работы в березовой роще контролируются специализированной организацией «Авангард Плюс». Работы ведутся по графику. Срок выполнения — до 1 августа 2021 года.





