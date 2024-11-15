Подрядчика по ремонту парка в Калининском районе Челябинска накажут за срыв сроков

Врио мэра Алексей Лошкин, как и обещал, приехал проверить ход благоустройства общественной территории

Подрядчика по ремонту парка в Калининском районе Челябинска накажут за срыв сроков благоустройства общественной территории. О санкциях сообщил в своем телеграм-канале врио мэра Алексей Лошкин.

Главе района поручено подготовить обращение в правоохранительные органы.

«В сентябре, на День города, здесь должен был работать новый фонтан, а на сцене — идти праздничные мероприятия. На улице уже снег, а работы по благоустройству до сих пор не завершены. В прошлый мой приезд подрядчик пообещал сдать объект к 15 ноября. Сегодня вижу, что обещание не выполнено», — пишет градоначальник.

Фонтан готов к эксплуатации, сейчас его будут консервировать на зиму. Вместе с тем благоустройство и монтаж сцены не закончены.

«Зачем брать на себя обязательства, если не хватает сил и ресурсов их выполнить?» — удивляется Алексей Лошкин.

Он добавил, что к подрядчику уже применены санкции за срыв сроков.