Подросток вернулся в родную семью благодаря проекту «Вызов» в Челябинской области

После гибели матери его воспитанием займется сестра

В Кизильском районе мальчик-подросток около года прожил в детском доме после гибели матери. На этой неделе он смог вернуться в родную семью — под опеку старшей сестры. Это стало возможным благодаря проекту «Вызов», который реализуется на Южном Урале с конца 2024 года.

Старшая сестра мальчика уже взрослая, у нее есть дети. После гибели матери она взяла брата в свою семью, однако через какое-то время сотрудники органов опеки были вынуждены забрать ребенка в учреждение, так как о молодой женщине плохо отзывались соседи.

«Одна соседка, с которой у девушки давний конфликт, рассказала опеке, что сестра злоупотребляет алкоголем. А когда сестра дала брату на улице подзатыльник, соседи вызвали полицию. На девушку завели дело за жестокое обращение, но позже суд ее оправдал. Однако этого было недостаточно, чтобы вернуть брата, несмотря на огромное желание обоих к воссоединению», — рассказала ИА «Первое областное» куратор проекта «Вызов» в Челябинской области Вероника Ливончик.

Сестра судилась за право воспитывать брата. Однако шесть судов завершились не в ее пользу.

В марте этого года история мальчика попала в руки участников проекта «Вызов», который направлен на борьбу с социальным сиротством. Специальный консилиум из представителей разных ведомств изучил историю мальчика на очередном заседании в Южноуральске и пришел к выводу, что сестра все же может оформить опеку над братом.

При этом девушку и саму будут опекать социальные службы: они проверят, как живется мальчику в кровной семье, и окажут сестре поддержку. Девушка согласилась посещать психолога — он поможет ей адаптироваться к новой роли и выстроить здоровые отношения с братом.

«Даже если в жизни семьи возникают трудности или беды, всегда должны быть те, кто готов прийти на помощь, поддержать и сделать это искренне, профессионально и своевременно. Вместе мы стремимся найти подходы, которые позволят каждой семье получить необходимую поддержку именно тогда, когда она нужна. Мы хотим, чтобы дети росли и воспитывались в своих родных семьях», — заявила Первому областному уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Сейчас мальчик в «Артеке» — перед возвращением в родной дом ему дали путевку в лагерь.