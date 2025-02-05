Подростковый центр «Чат» открыли в Долгодеревенском

Это пятая площадка безопасного общения школьников в Челябинской области

В райцентре Сосновского района — селе Долгодеревенское — открыли подростковый центр «Чат». Площадка создана на базе детской библиотеки «Солнечный город» и работает в рамках федеральной программы «Подростки России», сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

«Это пятое пространство для подростков, открытое после успешных запусков подобных площадок в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Чебаркуле. И хорошая альтернатива традиционным местам встреч молодежи, таким как торговые центры и улица. Мы предлагаем ребятам безопасную среду, где они смогут чувствовать себя комфортно», — говорит детский омбудсмен Евгения Майорова.

В подростковом центре на улице Свердловской, 15, у школьников будет возможность заниматься творчеством, принимать участие в различных активностях и просто общаться.

«Здесь их никто не станет беспокоить без необходимости, но при этом окажут помощь, если возникнет потребность. Такое взаимодействие помогает молодым людям раскрывать свой потенциал, развивать таланты и навыки общения», — добавляет Майорова.

В прошлом году Фонд 2020 открыл в Челябинске центр для подростков «Оранжевый верблюд».