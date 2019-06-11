/ Подростки забрались во двор Дома культуры в Миассе через ветхую крышу

Представители организации ищут юных хулиганов.

Несколько подростков забрались на крышу Городского Дома культуры в Миассе, который расположен по адресу Пролетарская, 12. Инцидент, по словам представителей организации, произошел в минувшую субботу, 8 июня. Дети пробрались на территорию комплекса через ветхую, аварийную кровлю сарая.

Кровля огорожена колючей проволокой, но это не помешало хулиганам. Не напугала их ни высота, ни гниль перекрытия. А ведь могло произойти непоправимое. Не думают дети о последствиях, не думают о том, что могут упасть, пораниться и не только пораниться. — гласит сообщение на странице Миасского городского дома культуры во «ВКонтакте».

Юные хулиганы попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пять детей гуляют во дворе дворца культуры. Меж тем представители учреждения задаются вопросом, что делать в такой ситуации, а также просят тех, кто узнал подростков, сообщить в городской Дом культуры +7 (3513) 578422.