Подростки восстановили икону «Тайная вечеря» в Челябинской области

После реставрации образ выглядит как новый

В Карабаше воспитанники воскресной школы восстановили икону «Тайная вечеря», которая долгое время хранилась в часовне «Успение Пресвятой Богородицы», сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

При храме святителя Иоанна Златоуста работает ремесленная мастерская «Ольха», в которой юные верующие мастерят иконы и поделки из дерева. В этот раз им в работу поступила икона, которая много лет пролежала в иконостасе часовни и требовала реставрации.

«В мастерскую образ дошел без стекла, его киот сильно пострадал, фанерный задник рассыпался, только лики были хорошо видны. Поверхность киота подростки отшлифовали, покрыли краской и лаком, стекло вставили. Теперь она как новая»,— рассказали в епархии.