Подростки спасли женщину от падения с 5‑го этажа в Коркино

Местная жительница рассказала, что облокотилась на ограждение балкона и потеряла равновесие

В Коркино трое 16-летних подростков спасли местную жительницу от падения с высоты. Инцидент произошел в поселке Первомайском, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что ребята гуляли вечером, когда услышали крики о помощи. Они увидели женщину, которая держалась руками за перекладину балкона.

«Подростки не растерялись: позвонили в полицию и сообщили о произошедшем, а сами бросились к подъезду дома. Они быстро установили, в какую квартиру им нужно попасть, и по счастливой случайности нужная дверь оказалась не заперта. Подростки вошли вовнутрь и в последнюю минуту спасли женщину от падения», — говорится в сообщении.

Полицейским напуганная местная жительница пояснила, что вышла на балкон и облокотилась на ограждение. Женщина потеряла равновесие и сорвалась, но успела ухватиться за перекладину.

Полицейские поблагодарили подростков за смелость и решительность, а их родителей — за достойное воспитание подрастающего поколения.