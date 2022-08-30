Подросткам из Челябинской области предлагают записать аудиокниги для незрячих детей

В рамках проекта «Вслух» волонтерам предстоит интересное обучение и встречи с авторами книг

Подростки из Челябинской области могут помочь своим сверстникам записать аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей, приняв участие в проекте «Вслух». В этом сезоне ставку сделали на книги современных авторов, произведений которых нет в школьных библиотеках, рассказали в пресс-службе конкурса юных чтецов «Живая классика».

Южноуральцам, которые решат стать волонтерами, необходимо будет заполнить анкету на сайте проекта «Вслух». Затем подростки будут участвовать в творческих мастер-классах по чтецкому мастерству, чтобы подготовиться к записи аудиокниг. Также будут проходить встречи с писателями.

Кроме того, авторы будут делиться в ребятами своими рукописями — сочинениями, которые еще не изданы. Поэтому у волонтеров будет уникальная возможность ознакомиться с, возможно, будущими бестселлерами раньше всех.

«На создание одной страницы тактильной книги уходит примерно 12 часов. Да и стоят такие издания гораздо дороже обычных книг. Поэтому в последнее время незрячие и слабовидящие люди все чаще выбирают аудиоформат. Но проект „Вслух“ — не просто про доступность книг в аудиоформате для подростков. Это про общение и дружбу, потому что ребята не просто читают вместе, они делятся впечатлениями и обсуждают любимых героев»,— рассказывают авторы проекта.

Проект «Вслух» был создан в 2018 году незрячим участником конкурса юных чтецов «Живая классика». За время его существования подростки озвучили более ста произведений.