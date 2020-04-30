Подозреваемого в особо тяжком преступлении ищут в Челябинской области

Мужчина может быть и за пределами региона.

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Полиция Верхнего Уфалея разыскивает подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину предположительно зовут Михаил.

«Приметы: европейская внешность, возраст 28-30 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темные, брови дугообразные, глаза широкие темного цвета, нос прямой, губы средние, прямые», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также известно, что мужчина работал на пилорамах и лесных делянках. Кроме того, он может быть за пределами региона. Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в полицию Верхнего Уфалея по телефонам: 8(35164) 99-100, 99-109, 99-157, либо 02.