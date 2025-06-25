«Подовинновское молоко» оштрафовано на 2 млн рублей за наем мигрантов

Суд признал компанию виновной в пяти правонарушениях

Производителя «Подовинновское молоко» из Челябинской области оштрафовали на 2 миллиона рублей из-за устройства на работу мигрантов. Такое решение вынес Южноуральский городской суд.

Компания признана виновной в пяти нарушениях, связанных с неуведомлением миграционных органов о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами. Представитель компании признал вину, просил суд ограничиться предупреждением, ссылаясь на отсутствие тяжких последствий от нарушений и на предстоящие финансовые затраты, связанные с недавним пожаром на производстве. Также представитель компании сообщил о применении дисциплинарного взыскания к начальнику отдела кадров.

Суд пришел к выводу, что опасность правонарушения заключается не в материальном ущербе, а в пренебрежительном отношении к публично-правовым обязанностям.