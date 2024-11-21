«Поднятая целина»: в Челябинске открылась выставка об освоении земель в середине прошлого века

Ее главные герои — горожане‑первоцелинники

В Законодательном собрании Челябинска открывается выставка «Ковала целина людской характер», посвященная 70-летию начала освоения целинных и залежных земель в регионе. О яркой странице истории страны расскажут стенограммы, решения партийных властей и черно-белые кадры.

Для зрителей подготовят документы и фотографии из фондов государственного архива. Это будет документальная хроника одного из крупнейших послевоенных советских проектов. В том числе экспонаты расскажут о тракторе С-80 — легендарной машине, собиравшейся на Челябинском тракторном заводе, которая стала символом освоения целины.

Напомним, первоцелинники Челябинской области за вклад и успехи были награждены орденом Ленина. Труженики добились увеличения производства зерна. По итогам целинной эпопеи свыше 40 работников получили звание Героя Социалистического Труда.