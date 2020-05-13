«Подложили свинью!»: в Челябинске обнаружены пельмени с кониной из свинины

Полуфабрикат «с сюрпризом», к тому же, был с истекшим сроком годности.

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Челябинский Россельхознадзор в ходе проверки обнаружил среди предпринимателей дерзких нарушителей. Ими оказалась уполномоченное лицо хозяйствующего субъекта ИП К. (Агаповский район).

Для изготовления 200 кг пельменей бизнесмены использовали 50 кг непригодной свинины, у которой срок годности истек почти месяц назад, 27 апреля. При этом, мясной деликатес из просрочки готовили даже 30 апреля и 8 мая. Но на этом не остановились. 12 мая предприятие изготовило 30 кг мясных полуфабрикатов «Пельмени с кониной», сырьем для которых стал свиной полуфабрикат.

Россельхознадзор выдал хозяйствующему субъекту предупреждение. Регистрация уполномоченного лица, которым является сам индивидуальный предприниматель, приостановлена.

В связи с чем выработанная из просроченного сырья продукция до сих пор находится на складе предприятия и не может быть отправлена в торговые сети для реализации.

Агаповские предприниматели, гонясь за выручкой, явно не учли тот факт, что просроченная мясная продукция может стать причиной пищевого отравления, а также вызвать острые, кишечные заболевания.

Отметим, что нарушения были выявлены через мониторниг оформления ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».