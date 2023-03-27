В Челябинске к лету откроют девять муниципальных пляжей

Подготовка к сезону уже началась

В Челябинске уже началась подготовка к пляжному сезону. Как сообщил 27 марта на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, в этом году муниципальные пляжи будут готовы к открытию 15 мая.

«Так же, как и в прошлом году, в Челябинске будут действовать девять муниципальных пляжей на всех трех водоемах города. Работа ведется активно, сейчас заключены все контракты на уборку мусора, подсыпку песка, приведение в нормативное состояние малых архитектурных форм»,— рассказал Александр Астахов.

Также ведется набор матросов-спасателей, которые будут дежурить на пляжах на протяжении всего купального сезона.

Напомним, бесплатные муниципальные пляжи открывают на Первом озере, Шершневском водохранилище и на озере Смолино. На Первом озере в летний период работают пляжи «Первоозерный», «Чуриловский» и «Чайка». На озере Смолино — пляжи «Новороссийский», «Смолинский» и «Спортивный». На Шершневском водохранилище летом работают пляжи «Шершневский», «Городской» и «Белый парус».