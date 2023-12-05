Подготовка к открытию елочных базаров началась в Челябинске

В большинстве районов места уже определены

Места, где в этом году в Челябинске будут продавать елки, утвердят к 15 декабря. Такое поручение дала мэр города Наталья Котова своему заместителю по экономическому развитию Игорю Постнову накануне, 4 декабря.

«Давайте начнем работу по елочным базарам. Определите места вместе с главами районов и ГИБДД, и к 15 декабря нужно опубликовать распоряжение»,— сказала глава Челябинска.

Главы большинства районов сообщили о том, что места для продажи елок уже определены, а также идет активная работа с предпринимателями.