Подготовка к очистке реки Миасс от иловых отложений стартовала в Челябинске

Работы пройдут на четырех участках в предстоящие несколько лет

Весной 2024 года в Челябинске начнутся работы по очистке одного из участков реки Миасс от донных иловых отложений. Проект реабилитации водоема был разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера с учетом экологических стандартов и норм, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

Большой объем ила — а на некоторых участках он достигает двух метров при глубине 2,5 метра — создает риск заболачивания реки. Чтобы не допустить этого, необходима очистка. В апреле 2024 года очищать дно реки от ила планируют на участке в районе пруда Коммунар. Работы будут вестись в течение нескольких месяцев. Уже сейчас там проводят подготовительные работы: оборудуют площадку, где разместят контейнеры для временного хранения ила, выравнивают поверхность, вывозят мусор, освобождают участок от сухой растительности и ограждают его.

«Участок на пруду Коммунар — одна из четырех площадок, где будет производиться очистка реки Миасс от донных отложений. Река — это естественный водоем, но, протекая в городской черте, безусловно, попадает под негативное влияние мегаполиса и нуждается в дополнительной очистке. Проект рассчитан на несколько лет, работы будут вестись в строгом соответствии с проектной документацией, на всех этапах предусмотрен мониторинг состояния окружающей среды, строительный контроль и авторский надзор»,— сообщил первый замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Пока будет вестись очистка участка в районе пруда, параллельно будут проводить подготовительные работы на трех других участках. Там чистить Миасс будут в основном с июля по сентябрь в 2025-2027 годах. После того, как весь ил будет вывезен, участки благоустроят.