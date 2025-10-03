Подготовка автомобиля к зиме обойдется челябинцам в среднем в 19 тысяч рублей

Горожане перед сезоном холодов проверяют свои машины и покупают необходимые товары

Сезонная подготовка автомобилей к зимнему периоду становится актуальной для челябинских водителей. По данным исследования «Авито», которое аналитики прислали в редакцию ИА «Первое областное», большинство автовладельцев (51%) начинают подготовку своих машин уже в октябре, закладывая в среднем 19 тысяч рублей.

В сентябре готовят автомобили к зиме 15% челябинцев, а еще раньше — 13%. Откладывают необходимые процедуры на ноябрь 14% горожан. Декабрь считается слишком поздним сроком для подготовки машин, поэтому, конечно, в последний месяц года уже никто этим не занимается.

Основные процедуры включают замену летних шин на зимние (60%) и моторного масла (52%), проверку тормозной жидкости (42%), балансировку колес, проверку аккумулятора. Интересно, что женщины чаще занимаются балансировкой колес (32%), в то время как мужчины больше внимания уделяют проверке аккумулятора (32%).

В списке покупок лидируют зимняя омывающая жидкость (55%), антифриз (41%), скребок для льда (34%), зимние шины (33%), чистящая щетка (29%) и лопата для снега (17%).

Нужные товары челябинцы покупают в специализированных магазинах (31%) и на онлайн-площадках (30%, преимущественно молодежь 25—34 лет). Подготовку машины обычно доверяют сервисам (34%) или дилерским центрам (10%). 25% совмещают самостоятельное обслуживание с профессиональной помощью, а 22% выполняют все процедуры сами.

28% челябинцев укладываются в сумму до 5 тысяч рублей, 35% планируют потратить от 5 до 10 тысяч. От 10 до 25 тысяч рублей закладывают 13% горожан. Еще 24% готовы потратить более 25 тысяч. Преимущественно это водители в возрасте 18—24 лет.

Подготовка автомобилей к зимнему сезону является важным этапом для челябинских водителей, требующим внимательного подхода и определенных финансовых вложений.