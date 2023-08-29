Подъезд к школе № 51 на улице Агалакова в Челябинске сделают после 12 сентября

Благоустройство затянулось в связи со срывом сроков работ на теплосетях

Жители Ленинского района Челябинска пожаловались на отсутствие подъезда к школе № 51, расположенной на улице Агалакова. По их словам, там несколько раз продлевали ограничения из-за ремонта теплотрассы, и в итоге к 1 сентября около учебного заведения вместо свежеуложенного асфальта размытая дождем грязь. ИА «Первое областное» выяснило, когда местным жителям ждать благоустройства улицы около школы.

Дорогу по улице Агалакова начали строить еще в прошлом году после многочисленных просьб местных жителей. Всего запланировано 11 этапов строительства, полностью завершить работы подрядчик должен до конца осени текущего года. Участок около школы должны были заасфальтировать еще в середине лета — сразу после окончания работ по ремонту теплосетей. Однако работы затянулись: подрядчик должен был завершить ремонт 20 июля, но в результате закончил работы только в конце августа. Из-за срыва сроков ремонта сетей сорвались и сроки благоустройства участка улицы.

«От лица всех жителей Ленинского района, чьи дети скоро пойдут в школу № 51, выражаю „благодарность“ тем, кто ответственен за ремонт улицы Агалакова. Все сроки пропустили, откладывали на месяц, потом еще на месяц. В итоге к 1 сентября к школе вообще нет подъезда машинам. Мало того, там настолько все перекопано, что и пешего подхода нет. Ситуацию украшают дожди, которые будут идти всю неделю», — пожаловалась Наталья Данилова в паблике «Подслушано Ленинский район Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов рассказал, что работы по перекладке коммуникаций в районе школы завершили только в минувшие выходные и сотрудники комитета дорожного хозяйства только наметили план по завершению благоустройства этой территории.

«Будет выполнен тротуар с правой стороны, существующий тротуар вдоль школы мы пока не трогаем. Подъездные пути будут работать со стороны всех внутриквартальных проездов, основной со стороны Гагарина откроем только после 12 сентября», — рассказал Андрей Ксензов.

По его словам, все работы по благоустройству стоят на контроле.