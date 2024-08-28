Поддержку УМНОЦ до конца 2024 года получат 30 проектов

Все они наиболее значимы для развития экономики, областей, входящих в УрФО

До конца 2024 года Уральский межрегиональный научно-образовательный центр поддержит грантами 30 проектов. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета УМНОЦ сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Принято решение профинансировать 6 основных проектов, то есть наиболее значимых для развития экономики Свердловской, Челябинской и Курганской областей, 10 технологических и еще 14 перспективных. Среди новых проектов, которые получили поддержку УМНОЦ, создание радиоэлектронных и электротехнических систем для беспилотных летательных аппаратов и высокотемпературных самоармирующихся покрытий, разработка инновационных цифровых решений для повышения целостности и надежности данных в биотехнологии, технических решений по производству холоднодеформированной высокопрочной и сверхвысокопрочной проволоки и другие.

В планах УМНОЦ также создание семейства устройств «Межсетевой экран» для промышленных сетей с аппаратным модулем фильтрации трафика, производство наземных беспилотных технических средств для агропромышленного комплекса и появление в округе научно-промышленного кластера проектирования и производства высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта.

«Практика интеграции вузовской и академической науки для решения задач промышленности на базе научно-образовательных центров полностью себя оправдывает. Проекты, реализуемые под эгидой НОЦ, уже внедряются в производство. Они не только способствуют достижению технологического суверенитета, но и призваны ответить на самые актуальные вызовы, которые стоят перед нашей страной», — подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» вошел в категорию лидеров среди всех научно-образовательных центров страны — итоги за прошлый год подвел совет НОЦ мирового уровня под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Присвоенная категория позволит уральскому центру получить на реализацию программы деятельности максимально возможный размер гранта из федерального бюджета в 2024 году — 249,4 млн рублей.

Напомним, Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» объединяет Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Создан под эгидой национального проекта «Наука и университеты». Работает над проектами в области аэрокосмической сферы, новых материалов и энергетики, транспорта. Участники — крупнейшие уральские вузы: УрФУ, ЮУрГУ, КГУ.