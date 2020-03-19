Поддержку молодых семей обсудили в правительстве Челябинской области

Одним из главных решений, принятых региональными властями в этом году, стало увеличение маткапитала.

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Сегодня, 19 марта, в правительстве Челябинской области состоялось традиционное заседание, в ходе которого губернатор Алексей Текслер рассмотрел наиболее актуальные вопросы. Первым делом глава региона рассмотрел реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Как отметил губернатор, с 1 июля 2020 года правительство области начнёт выдавать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

«Вместе с тем семьям, в которых малыш родился в период с 1 января по 1 июля 2020 года, будет сделан необходимый расчёт и предоставлена выплата за весь период. В регионе проводится значительная организационная работа, готовится техническое решение для реализации максимально быстрого и комфортного получения пособия. Уходим от большого количества справок и ограничиваемся одним подтверждением личности»,— рассказал Алексей Текслер.

По словам Ирины Буториной, министра социальных отношений региона, проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который реализуется в области, направлен на создание благоприятных условий для создания семей, а также стимулирования рождения детей и, как следствие, улучшение материального положения семьи. Программа рассчитана на срок до 31 декабря 2024 года.

«В 2019 году были достигнуты следующие показатели: более 14 тысяч семей получили выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка; 9 300 семей получили выплаты на рождение третьего и последующего детей. 830 семей реализовали право на областной семейный капитал. 20 тысяч получателей обратились за выплатой областного единовременного пособия. Все пособия были получены без задержек. По итогам 2019 года также было выполнено 2400 циклов ЭКО, что соответствует установленным региональным проектам. Данная работа продолжается и в этом году»,— сообщила Ирина Буторина.

По её словам, с января 2020 года в Челябинской области в целях роста населения были внесены изменения в действующие нормативно-правовые акты, в результате чего был увеличен размер областного материнского капитала до 100 тысяч рублей, изменены критерии нуждаемости при назначении пособий и отменено дополнительное ограничение при назначении ежемесячной выплаты на третьего ребёнка. Сейчас она выплачивается независимо от того, посещает ребёнок дошкольное образовательное учреждение или нет.

«В этом году порядка 19 тысяч семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением ребёнка, не менее 8 тысяч — выплату, назначаемую при рождении третьего ребёнка, не менее 3 тысяч получат право на областной материнский капитал. Запланирована масштабная информационная кампания»,— рассказала Ирина Буторина.

Также одной из главных задач на 2020 год министр социальных отношений назвала повышение доступности ЭКО для семей, страдающих бесплодием за счёт средств программы.