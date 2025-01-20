«Поддержка ветеранов войны должна проводиться постоянно» — Артем Жога

Полпред дал поручения по подготовке празднования 80‑летия Победы

Полпред президента Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Урала. Ключевой темой заседания стала подготовка к празднованию 80‑летия Великой Победы.

Полпред по УрФО напомнил о необходимости выполнения поручений президента.

«Прошу взять на контроль реализацию всех задач, поставленных президентом, а также ход подготовки регионов к празднованию юбилея Победы», — поручил Артем Жога.

Он напомнил, что акцентирование внимания и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны должны проводиться не только в канун праздника, а постоянно.

Среди задач, которые поставил президент, есть присвоение всем ветеранам звания «Почетный гражданин», организация единовременных выплат, работа по увековечиванию памяти об Отечественной войне.

Также региональным властям поручено провести ревизию воинских захоронений и мемориалов и привести все памятные места в надлежащий вид.