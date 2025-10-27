Поддержать Челябинск в борьбе за звание культурной столицы — 2027 можно на Кировке

На пешеходной улице установили стелу, где идет обратный отсчет и есть QR‑код, который ведет на страницу с голосованием

Осталось менее двух месяцев, чтобы поддержать Челябинск в борьбе за звание «Культурная столица России — 2027». Голосование на портале «Госуслуги» продолжается до 6 декабря включительно, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Отдать свой голос за лучшее будущее для родного города теперь стало еще легче: сегодня на пешеходной части улицы Кирова состоялось торжественное открытие стелы с обратным отсчетом голосования.

Она станет символом единства и напоминанием о том, как важен каждый голос для поддержки нашего города.

Но главное, на нее нанесен QR-код, по которому можно в считаные минуты перейти на портал и оставить свой голос.

Отметим, по данным на понедельник, 27 октября, Челябинск находится на втором месте — за него отдано 104 тысячи 246 голосов, обгоняет нас только Новосибирск (115 тысяч 598 голосов).

Город-победитель станет известен 14 декабря на торжественной церемонии в национальном центре «Россия» в Москве. Там же назовут лидера в номинации «Народное голосование».