Подарки, которые не стоит дарить на Новый год

В их числе — популярные в последнее время деньги и парфюм

Первая декада декабря — самое время подумать о новогодних подарках для своих любимых и близких людей. В это время в магазинах еще не так много покупателей, а если приобретать подарок в интернете, то еще останется время на то, чтобы его красиво упаковать. Однако, покупая подарок, следует хорошо подумать, не огорчит ли он своего обладателя, тем более если он очень суеверный человек. Редакция ИА «Первое областное» подготовила список подарков, которые не стоит дарить на Новый год из суеверных и этикетных соображений, а также чтобы не испортить свою репутацию.

Открытка

Некоторые считают, что красивую открытку можно преподнести человеку в качестве подарка. Тем более если она сделана своими руками. Однако стоит помнить, что открытка — это исключительно приложение к подарку. Поэтому если и хочется порадовать любимого человека красивыми словами, написанными в яркой открытке, то лучше подарить ее вместе с настоящим презентом.

Дорогой подарок

Дорогой подарок может не только показать человеку, как вы его любите, но и поставить его в неловкое положение, ведь он будет считать, что тоже должен презентовать вам что-то подобное. При этом, конечно, не стоит забывать, что представление о том, что такое дорого, у каждого свое.

Деньги

Согласно этикету, дарить деньги неприлично. Это означает, что вам было либо лень, либо не хватало времени на выбор подарка и вы решили пойти по самому простому пути. Однако если получатель сам попросил вас об этом, то, конечно, можно пойти ему навстречу. Но в таком случае дарить деньги лучше в конверте и крупными купюрами.

Сертификат в магазин

По правилам этикета, на подарке не должна быть указана его стоимость, в этом же случае цена подарка размещена прямо на его лицевой стороне. К тому же, такой презент не очень уместен: если вы точно не знаете, действительно ли его обладатель посещает конкретный магазин и ему есть что там купить, то лучше отказаться от такого подарка. Радости он точно не принесет, скорее, разочарование.

Кухонные ножи, вилки, ножницы

Если человек, которому вы хотите подарить набор ножей или столовый набор, обожает готовить и мечтал о таком подарке, то здесь нет ничего страшного. В противном случае от таких подарков следует отказаться. Во-первых, если в доме есть дети, они могут пораниться во время распаковки презентов. Во-вторых, некоторые люди верят, что острые предметы могут «разрезать» отношения или принести неудачу, и расценят подарок как намек на скорый разрыв отношений. Поэтому, если вы собираетесь еще долго общаться с человеком, не дарите ему эти вещи.







Абонемент в тренажерный зал

Такому подарку точно обрадуется ваша подруга или тот, с кем вы накануне договорились начать худеть в новом году. Если же вас об этом не просили и вы решили самовольно преподнести человеку абонемент в тренажерный зал, это может его обидеть.

Пылесос

Эта техника также относится к разряду «обидных» подарков. Если вы часто ходите в гости к тому человеку, которому хотите преподнести на Новый год пылесос, то вы как бы намекнете ему, что в его квартире очень грязно и следовало бы убираться чаще и тщательнее. Опять же, если вы точно знаете, что это желанный подарок, никаких проблем не возникнет.

Парфюмерная или туалетная вода

В этом случае все просто: если не знаете, какой точно аромат понравится его обладателю, лучше не дарите. Если уж подарить парфюм очень хочется, то сначала уточните, какие ароматы предпочитает его будущий обладатель: цветочные, цитрусовые, древесные и так далее.







Свечи

Аромасвечи сейчас очень популярны. Одни зажигают их для настроения, другие — для медитации, третьи — для создания романтической атмосферы. Кто-то использует свечи для того, чтобы украсить свою квартиру. Да и в быту они всегда пригодятся. Казалось бы, идеальный подарок. Но дарить свечи на Новый год все же не следует. Существует поверье, что дарящий свечи человек сжигает отношения с их обладателем, а также передает ему отрицательную энергию. Кроме того, многие верят, что свечи притягивают злых духов и являются неотъемлемым атрибутом черной магии. Поэтому, если не желаете человеку неприятностей, лучше отказаться от такого подарка.

Нижнее белье

Одна из причин, почему на Новый год не стоит дарить нижнее белье, — это большая вероятность прогадать с размером. Кроме того, белье — это интимный подарок, который может подарить только по-настоящему близкий человек. В противном случае такой презент либо смутит человека, либо расстроит.

Галантерея

Перчатки, шарфы, ремни и галстуки также являются не лучшей идеей для новогоднего подарка. Одна из причин — необходимость хорошо знать размеры и вкусы их будущих обладателей. Еще одна причина — поверья. Согласно одному из них, эти вещи сулят ссоры и разногласия между дарителем и получателем. Если хотите остаться в хороших отношениях, избегайте подобных подарков.

Средства личной гигиены

Один из худших вариантов подарка. Сколько бы они ни стоили и какими бы ароматными ни были, не следует дарить своим друзьям и близким гели для душа, мыло, шампуни и прочее. В старину считалось, что мыло очищает не только тело человека, но и душу, и такой подарок являлся оскорбительным, так как намекал на «грязную душу» человека. Кроме того, такой презент является мелким, ведь каждый человек в состоянии купить себе шампунь и мыло.







Подержанные вещи

Дарить близким людям то, чем уже пользовались вы или другой человек, по правилам этикета непозволительно. Обладатель подарка, заметив подержанную вещь, очень огорчится и обидится, подумав, что так вы решили избавиться от ненужной вещи, сэкономить деньги и время на поиск подарка. Передаривать то, что кто-то подарил вам, тоже так себе идея, тем более если подарок уже вскрытый.

В целом при выборе подарка для близких людей и друзей следует учитывать их предпочтения и, конечно же, пожелания.

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