«Спасибо Корее за новые тренды»: челябинка печет модные бенто‑торты

Уменьшенная версия традиционного кондитерского изделия набирает популярность

На смену традиционным кондитерским изделиям пришли бенто-торты. Этот вид десерта, пришедший из Кореи, заполонил ленты «Инстаграма» и завоевал любовь челябинцев. В чем преимущество бенто-тортиков и почему они стали популярными, ИА «Первое областное» рассказала кондитер из Челябинска Екатерина Заремба.





— Как вы стали кондитером?

— Активную кондитерскую деятельность я начала пару лет назад, когда заканчивала институт. Я поняла, что экономика — это не мое, я более творческий человек. Сначала готовила для своих близких на все праздники, потом завела рабочий аккаунт и начала продавать свои десерты. Все было практически по себестоимости. Хорошо сработало сарафанное радио, и количество заказов стало увеличиваться. Поначалу готовила все подряд: торты, капкейки, пирожные, зефир, кейкпопсы, эскимо и так далее. Позже поняла, что это слишком энергозатратно. Сейчас у меня в меню четыре позиции, из них в первую очередь бенто-тортики.

— Как научились готовить десерты?

— Я самоучка. Еще до начала моих продаж, года четыре назад, в интернете практически не было никакой информации — приходилось придумывать свои рецепты. Позже я начала повышать свой уровень, ездила на живые мастер-классы к шефам в другие города, у меня появилось общение с коллегами, делились полезной информацией, советами и даже некоторыми рецептами.

— Что такое бенто-торт?

— Это небольшой тортик весом 500 грамм. Он такой же, как обычный торт, только меньше, и начинки проще. Он упакован в ланч-бокс, в комплекте идет одноразовая ложечка и свечка. В этом вся фишка — подарить и практически сразу съесть его.





— Чем они отличаются от обычных тортов?

— Бисквитные торты во многом сейчас отошли на второй план, поскольку они в основном предназначены для большой компании от 8—10 человек, чего не скажешь о бенто-тортиках. «Бенто» с корейского означает «однопорционная еда». Это очень удобно, когда не хочешь заказывать большой торт, чтобы есть его несколько дней, если у вас маленькая компания.

— Сколько требуется времени на его изготовление?

— Их делать, безусловно, легче: на один такой торт у меня уходит всего час-полтора. Сюда входит выпечка бисквита, изготовление начинки и какой-то несложный декор. Тогда как на обычный у меня может уйти пара дней. Они небольшие, вес всего 500 грамм, рассчитаны на одного-двух человек.





— Какие бенто-торты на вкус?

— Сейчас я делаю только два бисквита, шоколадный и ванильный, начинки на выбор — малина, клубника, сникерс, банан-карамель и манго-маракуйя. Начинки я выбрала сама, исходя из предпочтений заказчиков. Это как завтрак-конструктор: вы можете собрать тортик на свой вкус.

— Много ли заказывают бенто-тортов? Почему они популярны?

— Мне пришлось даже поменять свое направление, делаю только их — спасибо Корее за новые тренды. В день я делаю примерно три тортика, в праздники количество достигает до 15—20 штук в день. Популярны, потому что это удобно: они в маленьких коробочках, съесть можно прям на месте, не надо заморачиваться, таскаться с коробкой, как с большим тортом. Поздравил, например, коллегу на работе с утра, а он в обед это может спокойно съесть. Ложка и коробка одноразовые, даже мыть ничего не надо.

— На какие праздники и для кого их заказывают?

— Заказывают их по абсолютно любым поводам и без повода. Иногда надпись на торте выглядит так: «С днем дня». Многие просто хотят порадовать своего близкого человека. В основном это, конечно, предстоящие праздники: 14 и 23 февраля, 8 Марта. Места бронируются за месяц. Одинаково заказывают как себе, так и в подарок. Часто именинники заказывают и обычный торт, и бенто. Бенто — для красивой сторис в «Инстаграм», потому что они очень прикольно выглядят в такой упаковке, еще и со свечкой.





— Какие рисунки на тортах заказывают?

— Самые необычные рисунки у меня были нецензурные, такие я не выкладываю, но делать я их уже привыкла. Бывают сложные рисунки, на которые может уйти минут сорок из-за разнообразия цветов крема. Это животные или лица людей. Честно признаться, я до сих пор набиваю руку на рисунки, тут нужен опыт.

— Бенто-торты подойдут в качестве подарка к празднику?

— Они очень актуальны к приближающимся праздникам. Огромное количество мальчиков и девочек дарят своим половинкам сладкие подарки. На 8 Марта — бабушкам и мамам. Приятно быть частичкой праздника моих заказчиков. Бенто-торты пришли к нам недавно, но уже захватили ленты «Инстаграм». Сначала многие противились, так же как и я, — как это так, делать маленькие тортики неудобно. Потом у меня появился высокий спрос. Их можно взять с собой на прогулку в парк и съесть на лавочке, можно подарить однокласснику, принести в школу. Все его удобство в том, что он небольшой, но в то же время очень праздничный. Моим заказчикам нравится оформление: коробочка, свечка, открытка — выглядит очень презентабельно.