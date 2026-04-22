Подаренный на семейном торжестве билет принес жительнице Магнитогорска миллион рублей

Она собирается пустить выигрыш на бытовые расходы

Жительница Магнитогорска Людмила Болтенкова стала обладательницей крупного выигрыша благодаря лотерейному билету, который ей вручили на семейном празднике. Организаторы торжества раздавали гостям билеты государственной лотереи, и именно Людмиле Витальевне улыбнулась удача — она выиграла один миллион рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».

В Челябинской области прибавилось еще одно имя в списке счастливчиков-миллионеров. Женщина оказалась на юбилее у родственника, где каждому присутствующему подарили по лотерейному билету. Многие из гостей выиграли небольшие суммы, но Людмиле Болтенковой достался главный приз.

«Празднование было очень красивым, особенно запомнился салют. Этот выигрыш теперь будет напоминать мне о том вечере. У меня самой скоро юбилей, так что можно сказать, что удача сделала мне подарок заранее», — поделилась эмоциями победительница.

До выхода на пенсию Людмила Витальевна трудилась киномехаником. В свободное время она предпочитает находиться в кругу близких, возиться в саду и выгуливать собаку, которую ей подарил сын. Выигранные деньги женщина собирается направить на приобретение бытовой техники и текущие домашние расходы.

