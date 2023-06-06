Подаренный мамой лотерейный билет сделал жителя Миасса миллионером

Счастливчик и его семья потратили выигрыш на покупку квартиры

Жительница города Миасса выиграла 5 млн рублей в «Жилищной лотерее» и подарила счастливый билет своему сыну. Деньги пришлись кстати: мужчина с супругой и двумя детьми долгое время ютились в однокомнатной квартире и мечтали о переезде. Свалившиеся с неба деньги семья потратила на покупку более просторного жилья. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба государственной лотереи «Столото».

Владимир Творогов работает на заводе. Его семья делила на четверых 40-метровую «однушку», пока удача не улыбнулась маме мужчины. В их новой квартире 67 квадратных метров, переезжать они начали еще в конце прошлого года и сейчас постепенно обживаются на новом месте. По словам главы семьи, в нынешнем жилье хватает места всем, даже появилась возможность завести новых домашних питомцев.

«Жилищная лотерея» — одна из лотерей, разыгрываемых под брендом «Столото». Покупатели билетов могут выиграть квартиры, ипотечные и денежные призы.

«Столото» — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, организаторами которых выступают министерство финансов и министерство спорта РФ.