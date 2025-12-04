Под Южноуральском сотрудники ГАИ спасли водителя, вставшего на трассе без бензина

Ни один из проезжающих не остановился помочь

На трассе Челябинск — Южноуральск водитель и пассажир два часа простояли на обочине без бензина и возможности согреться в снегопад. Никто из проезжающих мимо автомобилистов не остановился и не предложил помощь.

Стоящий у дороги ВАЗ-2107 заметили магнитогорские сотрудники ГАИ. Инспекторы приняли решение отбуксировать машину до ближайшей автозаправочной станции. Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, везти авто с пустым баком пришлось до Южноуральска.

В Госавтоинспекции региона подчеркнули, что при неблагоприятных погодных условиях, таких как снегопад на трассе Челябинск — Магнитогорск, рекомендуется воздержаться от необязательных выездов.