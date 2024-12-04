Школьники из села Николаевка, что под Варной, празднуют новоселье. Распахнула двери обновленная школа, где строители провели капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.
Школа в поселке работает с 1970 года. Сейчас в ней работают 12 учителей и обучаются 60 школьников. Можно сказать, что они не возвращаются в старую, а идут в новую школу.
Стены здания остались прежними, но внутри школу уже не узнать. Строители заменили все инженерные коммуникации: водовод, канализацию, электрическую разводку. Отремонтированы крыша и пол, оштукатурены и покрашены стены, стоят новые окна, облагорожено крыльцо. Фасад учебного заведения одет в красивый керамогранит.
В рекреациях школы теперь есть зоны отдыха, а для малышей оборудован уголок юных инспекторов дорожного движения. В классах новая мебель, а в кабинетах физики, химии и биологии появились лабораторные комплексы.
После ремонта в школе открыли Центр детских инициатив. Теперь ребята смогут не только грызть гранит науки, но и работать над творческими проектами.
Ремонт провели по программе «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Образование». Причем подрядчик завершит работы в установленный срок.