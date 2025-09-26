Под Троицком зацвели подснежники в сентябре

Во второй раз распускается и лесная земляника

На Урале бабье лето ввело в заблуждение растения. Вторичное цветение — уникальное природное явление, его запечатлели наши подписчики. Так, целая поляна подснежников встретила южноуральцев в окрестностях самого солнечного города.

На Южном Урале замечено и вторичное цветение земляники и других ягодных культур. Ранее мы писали, что распустились цветы на яблонях в Ботаническом саду ЧелГУ. Всему виною — бабье лето. После обильных дождей к середине сентября значительно потеплело и растительный мир почувствовал апрельское тепло. Но обманчивая погода ненадолго сохранит это явление. Уже сегодня, 26 сентября, значительно похолодало, как правило, сентябрьские цветы быстро увядают.



«Легенда о „сентябрьском подснежнике“ гласит: „Кто найдет подснежник — того ждет исполнение мечты“. Мы встретили целую полянку подснежников... сбыться всем мечтам», — написала троичанка Людмила Кошель.

С осенними первоцветами связано много примет. Например, что осень будет долгой и теплой. В следующем сезоне будет хороший урожай, а в жизни человека наступят перемены, которые изменят жизнь в лучшую сторону. Срывать осенние цветы не рекомендуют, якобы этим можно навлечь на себя беды.