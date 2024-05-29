Под Пластом продолжается реконструкция детского лагеря «Лесная сказка»

В этом году здесь отдохнут активисты «Движения первых» и целые классы «Орлят России»

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» под Пластом готовится к приему детей. В прошлом году здесь были построены два теплых корпуса. Как их будут использовать и что еще изменилось на территории, корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» рассказала начальник лагеря Евгения Внукова.

«В лагере продолжается масштабная реконструкция. Ребята увидят в лагере новый стадион с прорезиненным покрытием, а также новую большую эстраду, где мы проводим разные мероприятия», — говорит начальник лагеря «Лесная сказка» Евгения Внукова.

После появления двух новых корпусов, в которых можно жить даже зимой, лагерь планирует увеличить численность отдыхающих. Если раньше за смену здесь могли принять 256 детей, то теперь будут принимать по 350 ребятишек, в том числе детей с особенностями здоровья.

«Для них оборудованы отдельные палаты с туалетом и отдельным выходом на улицу с пандусом для колясок», — говорит Евгения Внукова.

Первая и последняя смена нынешним летом пройдут в «Лесной сказке» под эгидой «Движения первых»: в Пласт съедутся активисты движения из разных регионов России.

А уже в сентябре «Лесная сказка» станет площадкой для отдыха и учебы «Орлят России». Ребята будут заезжать в лагерь со своим классным руководителем, чтобы не прерывать учебный процесс.

Теплые корпуса планируют использовать для отдыха школьников круглогодично.

Напомним, Южный Урал принимает участие в федеральной программе модернизации детских загородных лагерей. В прошлом году были построены два теплых корпуса в лагере «Лесная сказка» под Пластом. В этом году ведется монтаж трех корпусов в лагере «Юность» в Аргаяшском районе.