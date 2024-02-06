Под новую программу расселения из аварийных домов попадают почти 10,5 тысячи южноуральцев

Она охватит 455 жилых строений

Почти 10 с половиной тысяч жителей Челябинской области ждут старта новой программы расселения из аварийного жилья. Сейчас программа находится в разработке, в нее попадут дома, признанные аварийными с 2017 по 1 января 2022 года. По словам первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмилы Алпатовой, в нее внесено 455 многоквартирных домов.

Сроки реализации новой программы пока неизвестны, но уже сейчас определен объем работ. Площадь жилья, признанного под расселение в регионе, составляет 198,64 тыс. кв. метров, программа затронет 10 441 южноуральца.

По словам Людмилы Алпатовой, в прошлом году досрочно завершена реализация областной адресной программы по расселению аварийных домов, признанных таковыми до первого января 2017 года. По программе улучшили свои жилищные условия 12,61 тыс. человек.

Теперь местные власти сносят старые дома, чтобы заброшки не стали местом опасного притяжение детей.

Жильцы дома могут сами обратиться к властям, если считают, что их дом пора признать аварийным. Так и произошло с домом по улице Савина. Там жильцов беспокоило, что после капремонта кровли в квартиры стала протекать дождевая вода. 90-летний многоквартирный дом № 8 по улице Савина признали аварийным только в 2022 году. Но на приеме с жильцами дома еще летом глава Наталья Котова сообщила, что он может попасть в программу расселения уже в этом году. Дом значится шестым в очереди на расселение.