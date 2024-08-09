Под Миассом временно закрыли движение транспорта

Там занимаются укреплением насыпи возле озера Сырыткуль

В Челябинской области временно закрыли движение транспорта на дороге Миасс — Карабаш — Кыштым, сообщили в пресс-службе регионального Миндора. Из-за резкого подъема паводковых вод там занимаются укреплением насыпи возле озера Сырыткуль. Туда организовали доставку скальника.



Для автомобилистов закрыли участок 20—21-й километр. Водителей попросили искать альтернативные пути объезда.

Сегодня утром там провели отсыпку размытых подъездных путей. После с карьера будут транспортировать крупный скальник. Его планируют засыпать в промытую часть насыпи, уточнили в пресс-службе администрации Миасса.

«В целях недопущения подтоплений областной дороги и Новоандреевки мы включились в работу. Техника уже приступила к работе, а мы будем вести мониторинг состояния насыпи. Важно не допустить размытия и подтопления дополнительных территорий округа», — сказал исполняющий обязанности главы Миасса Олег Буданов.

Напомним, в конце июля на Челябинскую область обрушились обильные дожди. Из-за этого в некоторых муниципалитетах ввели режим ЧС. Для пострадавших от подтоплений организованы выплаты.