Под Миассом построят пешеходный мост для туристов

Он заменит подвесную конструкцию на тропе здоровья

В поселке Тургояк под Миассом построят новый пешеходный мост. Металлическая конструкция станет частью тропы здоровья и заменит подвесной деревянный мост через реку Миасс. Аукцион на 16,5 миллиона рублей опубликовали на официальном портале госзакупок.

Новый мост будет длиной примерно 37 метров и шириной 2 метра. Согласно документации, алюминиевая конструкция обеспечит комфорт и безопасность для туристов и жителей поселка, а высота перил исключит возможные падения с моста.

Подрядчик должен будет закончить работы до 1 октября этого года.