Под Миассом на участке федеральной трассы автомобили собрались в многокилометровую пробку

Фуры не могут подняться в горы

В Челябинской области на участке федеральной трассы между Миассом и Чебаркулем автомобили собрались в крупную пробку. Водители рассказывают, что проводят больше часа в многокилометровом заторе. Причиной затора стала непогода, из-за снегопада на дорогах образовалась гололедица. Очевидцы рассказывают, что фуры не могут подняться в горы.

Небольшие пробки на участке между Чебаркулем и Миассом выросли до крупной. Водители рассказывают, что проводят в ожиданиях уже около часа. Сервис Яндекс. Карты показывает, что затор вырос и на развилке с Кропачево.

«От Миасса до первого подъема все стоит, езжайте через Мисяш до Златоуста, иначе до ночи простоите», — пишут водители в своих чатах.

Напомним, МЧС Челябинской области предупредил об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков в выходные ожидаются сильные морозы и метели.