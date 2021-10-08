Под Магнитогорском прошел образовательный форум «PRO будущее»

В программе трехдневных курсов — 40 мероприятий

В загородном комплексе «Абзаково» под Магнитогорском стартовал образовательный форум «PRO будущее». Открыли крупное мероприятие глава города Сергей Бердников и министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Форум продлится три дня, в его программе – 40 культурных и образовательных мероприятий. Съезд собрал 150 подростков из Магнитогорска, которым требуется внимание со стороны государства, сообщает пресс-служба администрации города металлургов.

В работе форума «PRO будущее» задействованы 53 педагога дополнительного образования, 10 детских психологов. Его цель — профилактика правонарушений несовершеннолетних, содействие развитию детского и молодежного движения, формирование у молодежи активной гражданской позиции, организаторских способностей, творческих идей и патриотизма.

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы здесь, на этом Форуме у вас была возможность познакомиться с новыми людьми, найти новых друзей, чтобы вы открыли для себя новые направления и занятия. И если вам что-то понравится, вы смогли продолжить заниматься этим. Я надеюсь, что вы проведете эти дни весело, отдохнете и получите большое количество ярких эмоций», — обратился к участникам Сергей Бердников.

Глава города и министр соцотношений Ирина Буторина пообщались с подростками. Для участников форума в эти дни будут работать разные площадки. «Территория инноваций» познакомит с современным чудом техники —экзоскелетом, там же каждый ребенок сможет погрузиться в виртуальную реальность VR-квантума. В компьютерном классе пройдут очередные уроки 3D-моделирования, робототехники, лего-конструирования. На уличной площадке состоится демонстрация моделей конструкторской лаборатории «Асар». На «Территории архитектуры и искусства» состоятся мастер-классы по объемному моделированию «Абзаково будущего», занятия по живописи, уличные танцы, студия театральной анимации.

В финале форума подростки выберут лучший проект, созданный за эти дни, и оценят актерское мастерство своих товарищей в спектакле, созданном за время работы.