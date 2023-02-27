Под Магнитогорском организовали реверсивное движение из‑за расчистки снега с дороги

Также до 20:00 продлили ограничение движения на трассе М‑5 «Урал»

Участок дороги от поселка Буранного до поселка Озерного Агаповского района в сторону Магнитогорска расчищают от снега. На время работ организовали реверсивное движение по одной полосе. Движение по обеим полосам восстановят после окончания работ, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Также сегодня на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на город Чебаркуль ввели ограничение движения транспорта. Изначально меры планировали сохранить до 12:00, но теперь ограничения продлили до 20:00.

По участку в сторону Башкортостана не смогут проехать грузовики, маршрутный транспорт и такси. Напомним, некоторые маркетплейсы уже прислали клиентам сообщение о возможных задержках доставки товара из-за перекрытия трассы.

Для улучшения ситуации на расчистку дорог от снегопада в Челябинской области вывели почти двести единиц спецтехники. О ситуации на дорогах глазами очевидцев сегодня ИА «Первое областное» рассказало в специальном материале.