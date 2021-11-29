Под Копейском построят водопровод почти за 300 млн рублей

Участники аукциона обратились в УФАС

В поселке Вахрушево Копейского городского округа в 2023 году появится водопровод. За всю историю поселка там никогда не существовало единой системы водоотведения. Стоимость работ оценили почти в 300 млн рублей, но не все согласны с результатом конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Подрядчиком станет ЗАО «Спецстрой-2». Заказчиком выступило управление строительства Копейского городского округа. Начальная сумма контакта — 288,9 миллиона рублей. На аукционе было четыре заявки, но лишь одну признали соответствующей требованиям. «Спецстрой-2» готов выполнить работы за 281,7 миллиона рублей.



Компании, которые не подходили под конкурсные требования в части опыта работы по прокладке коммунальных сетей, обратились с жалобами в антимонопольную службу.



«В ходе рассмотрения этих жалоб УФАС предписало заказчику — управлению строительства — вернуться на этап рассмотрения второй части заявок», — сообщил начальник местного управления строительства Михаил Разинкин.

Однако решение УФАС на строительство системы водоотведения в поселке Вахрушево не повлияет на сроки заключения контракта и ввода объекта в эксплуатацию, заверил Михаил Разинкин.



Согласно графику выполнения работ, подрядчик должен подключить объект к сетям инженерно-технического обеспечения не позднее 30 июня 2023 года.

