Под Карталами нашли останки древних людей и лошадей

Изотопный анализ позволит установить, откуда кони пришли на территорию Южного Урала

Студенты ЧелГУ под руководством археолога Елены Куприяновой ведут раскопки в Карталинском районе. Уже сделаны любопытные находки, сообщает пресс-служба вуза.

Так, археологи обнаружили печь для выплавки меди, возраст которой превышает пять тысяч лет. Это говорит о развитом металлургическом производстве в эпоху энеолита. Остатки печи, сложенные из обожженных камней, и слои шлаков были найдены на стоянке, которая предположительно связана с Новониколаевским рудником.

Ребята также нашли каменные топоры, тесла, ножи и скребки эпохи неолита. Из земли достали наконечник стрелы и пест, который, возможно, применялся для измельчения руды, а также фрагменты так называемого «утюжка».

Разбирая кости из погребений эпохи энеолита, также найденных на Новониколаевском руднике, специалисты обнаружили не только кости людей, но и кости лошади — фаланги ног.

Елена Куприянова отметила, что у энеолитического населения Северного Казахстана, с которым, возможно, были связаны южноуральцы, фаланги лошади символизировали человека и использовались в ритуалах: их часто покрывали орнаментом, который представлял собой особенности одежды того времени.

Новая находка позволяет провести подобную параллель: в одной могильной яме было погребено двое умерших, и с ними помещено две символически связанных с человеком фаланги. Анализ изотопного состава костей позволит установить, откуда происходят и где паслись эти лошади.

Автор: Анастасия Муратова