Под Челябинском закрыли пансионат для престарелых после проверки омбудсмена

Суд потребовал устранить нарушения требований пожарной безопасности

В Челябинской области по иску прокурора суд запретил предпринимателю оказывать услуги в пансионате до устранения нарушений требований пожарной безопасности. В Копейске прокуратура города и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко проверили деятельность пансионата, который оказывает услуги по уходу за престарелыми. В пансионате также проживали и инвалиды. Проверка показала, что помещение не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пансионат «Белые росы» в Копейске обеспечивал проживание пенсионеров и инвалидов за определенную плату. Проверка показала, что его помещение не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.

Ранее в сентябре 2021 года на основании постановления прокурора суд приостанавливал деятельность предпринимателя на 90 суток.

«По результатам проверки в Копейский городской суд направлено исковое заявление о возложении на предпринимателя обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, а также приостановить деятельность на неопределенный срок до устранения нарушений. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. За исполнением судебного решения установлен контроль», — сообщили в ведомстве.

Между тем, челябинские врачи и омбудсмен осудили заявление украинского доктора о кастрации российских пленных.