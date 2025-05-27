Под Челябинском вынесли приговор женщине, которая убила односельчанина почти 30 лет назад

После преступления она скрылась в Казахстане

На Южном Урале оглашен приговор 59-летней жительнице Сосновского района, которая 27 лет назад убила односельчанина в деревне Казанцево, а затем полжизни скрывалась в Казахстане, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Установлено, что летом 1997 года во дворе частного дома подсудимая, которой было 32 года, поссорилась со своим 40-летним собутыльником и набросилась на него с кулаками, а затем добила кирпичом. После смерти мужчины от полученных травм она скрылась на территории Республики Казахстан, в связи с чем была объявлена в розыск.

Задержали преступницу 26 лет спустя, в 2024 году: когда она решила вернуться на родину, ее задержали на границе.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ей назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима.