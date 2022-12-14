Под Челябинском второклассница потратила деньги из копилки на посылку для солдат

Девочка учится в кадетском классе

Второклассница Злата Реутова из Сосновского района разбила свою копилку, чтобы собрать посылку для защитников. Девочка узнала про акцию поддержки солдат и решила принять в ней участие самостоятельно, рассказала ИА «Первое областное» мама школьницы Виктория.

Женщина рассказала, что ее дочь учится в кадетском классе школы Долгодеревенского. В соцсетях Злата прочитала про благотворительный сбор помощи для мобилизованных и не смогла остаться в стороне.

«У нее копилка есть, где она весь год копила деньги. Она домой пришла и говорит: „Давай ее вскроем, и сколько там есть денег, на них купим“. Посчитали, я, конечно, свои еще добавила. В посылку дочь положила еще письмо, она рисует хорошо», — рассказала о своей дочери жительница Сосновского района Виктория Реутова.

Девочка положила в коробку вещи и продукты для защитников. Вместе с другими коробками посылку школьницы доставят адресатам.