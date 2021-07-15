Под Челябинском водитель «ГАЗели» насмерть сбил лося

Автомобилист не успел затормозить перед внезапно выбежавшим на дорогу животным

В Челябинской области водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил лося. ДТП произошло ранним утром в четверг, 15 июля, на объездной дороге в районе Кременкуля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

По словам водителя, он не успел среагировать и затормозить, когда животное внезапно выбежало на дорогу и приблизилось к авто. На место происшествия выезжали сотрудники министерства экологии Челябинской области, они зафиксировали, что смертельные травмы лось получил в результате ДТП.

«Прибывший на место происшествия ветеринарный врач констатировал смерть животного от полученных травм. В качестве возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, министерством экологии Челябинской области с виновника ДТП и его страховой компании будет взыскано 80 тысяч рублей», — прокомментировал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По словам очевидцев, рядом с местом ДТП находились еще два лося.

«Водитель сказал, что они были все вместе. Со слов водителя, он ехал не быстро, накатом км 60 в час, лоси выбежали неожиданно. У „ГАЗели“ поврежден передний правый угол, несильно, как будто столкновение так и произошло на скорости км 40—50», — рассказал подписчик аккаунта «74.chp» в «Инстаграме».

Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Челябинской области на дорогах погибли два лося.