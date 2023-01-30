Под Челябинском в 2023 году построят три амбулатории и два ФАПа

В Сосновском районе модернизируют медицинскую инфраструктуру

В населенных пунктах ближайшего к Челябинску Сосновского района в 2023 году построят три амбулатории, два центра общей врачебной практики и два фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, продолжится ремонт стационара в райцентре. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Новые амбулаторные лечебницы должны появиться в поселках Трубный, Мирный и Саргазы, а ФАПы — в поселках Вознесенка и Садовый. Кроме того, в деревне Казанцево и поселке Славино построят центры общей врачебной практики.

Также в этом году обещают отремонтировать ФАП в поселке Бутаки и амбулаторию в Красном Поле.

В администрации района добавили, что в центральной районной больнице в селе Долгодеревенском отремонтируют третий этаж стационара. Помимо этого, в ЦРБ дополнительно развернут прием ревматолога и гастроэнтеролога на базе районной поликлиники. Врачи будут по графику выезжать в местные амбулатории.