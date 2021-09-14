Под Челябинском в 2022 году появится еще один муниципальный округ

В Коркинском районе готовятся к слиянию городских поселений Коркино, Роза и Первомайский

В Челябинской области идет подготовка к слиянию городских поселений Коркино, Первомайский, Роза и Коркинского района в единый Коркинский муниципальный округ. Вопрос слияния территории в округ обсуждался еще в 2019 году. Позже губернатор Алексей Текслер поручил минимуществу Челябинской области разработать новую землеустроительную документацию. В районной администрации отметили, что преобразование в округ планируется к концу 2022 года.

Пока уточняются границы территории со смежными районами. Эту работу курирует министерство имущества Челябинской области. Работа по определению границ должна завершиться в первом полугодии следующего года. Затем депутаты ЗСО должны рассмотреть закон о преобразовании территории в муниципальный округ.

Слияние в округ позволит сократить ряд бюрократических процедур для ускорения работ по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов территории.