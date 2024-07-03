Под Челябинском строят новый дом-интернат для престарелых и инвалидов

Он примет более 200 постояльцев

Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 210 мест начали строить в селе Миасском под Челябинском. Строительные работы планируют завершить в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

На строительство дома-интерната выделено свыше двух миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. Государственный контракт заключен в мае, генеральный подрядчик уже приступил к работе на площадке.

«Новый комплекс зданий спроектирован по квартирному типу. Помимо традиционных жилых блоков, предусмотрены помещения для организации досуга, учебно-производственных мастерских, квартир для сопровождаемого проживания. Условия в интернате будут максимально приближены к домашним», — завила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Дом-интернат строится в рамках национального проекта «Демография». После его открытия в Красноармейском районе появятся более 200 новых рабочих мест.

Автор: Софья Слипченко